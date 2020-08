«Un mal entendido no va obstaculizar mi proceso creativo»: Douglas Tapia

agosto 26, 2020 - 11:49 am

Tras permanecer 24 horas detenido, el diseñador de modas zuliano Douglas Tapia, salió en libertad la tarde de este martes 25 de agosto, a las 5.00 pm. y de inmediato contactó a NAD para narrar en exclusiva los hechos.

El diseñador zuliano explicó con detalle el por qué se encontraba en la «megafiesta» de un lujoso restaurante el pasado lunes 24 agosto, que desencadenó en la escandalosa detención de 60 personas.

«Estuve en la fiesta porque fui a trabajar, me contrataron para prestar un servicio y de eso vivo. Soy un diseñador reconocido, hice el vestido de la dueña de la fiesta y el de su beba. Solo llevé las prendas de vestir y cuándo me disponía a marcharme, la policía irrumpió en el lugar. Aunque hablé con el sr. César Garrido no se me escuchó y me detuvieron».

«Permanecí en un salón con el resto de las personas toda la noche esperando una charla y al otro día una Fiscal nos colocó una sanción por irrespeto a las normas de seguridad para evitar la propagación de la pandemia. No me quejo del trato, nos atendieron bien hasta el día de ayer 25-A, que nos dejaron en libertad»

«Fue un mal rato y un incidente que me queda como experiencia de vida. Sé que mi nombre sonó porque soy un personaje público y habrá quién me señale pero mi trabajo y labor hablan por mi. Hace apenas unas semanas lancé mi línea de tapabocas para orientar, aportar y ayudar en las normas de bioseguridad y lamentablemente se me acusa pero quien me conoce sabe mis méritos».

«Todas estas cosas te hacen crecer, nada va a detener mi trabajo y aporte. Un mal entendido no va a dañar el desarrollo de mi carrera. el próximo 24 de septiembre tendré mi desfile en el Miss Venezuela en el marco de la noche más linda. Mi trabajo continúa y agradezco a quienes me apoyaron en este proceso.»

«Esta pandemia va seguir y nosotros debemos seguir trabajando con las medidas de seguridad porque si no moriremos de hambre. Solo es cuestión de adaptarse y seguir adelante», explicó.

