Un épico Lillard anota 61 puntos y eleva a Portland a puestos de playoffs (Video)

agosto 12, 2020 - 9:47 am

Con una actuación que entró en la historia de la NBA, el base Damian Lillard anotó 61 puntos este martes 11 de agosto para conducir a los Portland Trail Blazers a un triunfo crítico ante los Dallas Mavericks y situarse en la octava posición de la Conferencia Oeste.

Los Blazers se adelantaron así a los otros tres aspirantes al último boleto disponible para los playoffs, que se encuentran empatados a solo 0,5 victorias de Portland: los Grizzlies, los Phoenix Suns y los San Antonio Spurs.

El jueves, estos cuatro equipos jugarán su último partido de fase regular y las dos franquicias que terminen en la octava y novena plaza disputarán el fin de semana una eliminatoria directa (denominada «play in») para definir quién logra el boleto a los playoffs, que arrancan el 17 de agosto.

A solo dos días de anotar 51 puntos ante los Philadelphia 76ers, Damian Lillard hizo otra exhibición este martes con 61 puntos, igualando la mejor marca de su carrera, para dar el triunfo a los Blazers por 134 a 131 ante los Dallas Mavericks.

El base, de 30 años, se convirtió en el segundo jugador de la historia de la NBA, tras Wilt Chamberlain, en sumar al menos tres partidos con más de 60 puntos en una misma temporada.

Players with three 60-point games in an @NBA season:

Wilt Chamberlain@dame_lillard

That's it. That's the list. pic.twitter.com/gsRI5ZKS2y

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) August 12, 2020