Un doblete de Salomón Rondón salvó al Dalian Pro de la derrota (Videos)

agosto 10, 2020 - 10:24 am

El delantero venezolano Salomón Rondón marcó dos goles en el empate 2-2 entre el Dalian Pro y el Shanghai Greenland Shenhua este lunes 11 de agosto en la jornada 4 de la Superliga de China.

El equipo dirigido por Rafa Benítez tuvo que recuperarse dos veces de los goles del Shenhua, que fueron anotados por Shin Wook Kim, en el minuto 7, y Alexander N’Doumbou a los 73′.

La primera diana de «El Gladiador» llegó en el 66′ tras una asistencia de Tong Lei para poner el 1-1 en el marcador, seis minutos antes de que el Shanghai hiciera subir el 2-1 a la pizarra.

Rondón recibió al borde del área el pase de Lei que partió desde la media cancha y se internó en el corazón del área para luego definir con la pierna derecha para mandar el balón al fondo de la red.

Salomón Rondón scores his 3rd goal in 4 games for Dalian Professional. The equalizer came in the 66th minute. 🇨🇳

Rondón has yet to win a game in the 2020 season despite scoring consistently.

Shanghai responded in the 73rd to take back the lead.

pic.twitter.com/DmWRKcfSQw

— FUTVE English (@FUTVEEnglish) August 10, 2020