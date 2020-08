Trabajadores de PDVSA exigen reivindicaciones y servicios médicos: «Si no nos mata el COVID, nos va a matar el hambre»

agosto 11, 2020 - 1:25 pm

Trabajadores activos, jubilados y sobrevivientes de la empresa estatal PDVSA, protestaron este martes 11 de agosto, para reclamar reivindicaciones y compromisos salariales, que no les cumple y que en medio de la pandemia, acentúa la crisis en sus hogares.

Con la consigna «si no nos mata el COVID, nos va a matar el hambre», más de 100 trabajadores se concentraron cerca del Club Las Banderas, para exigir al presidente de la República, Nicolás Maduro, acciones inmediatas que restituyan sus derechos perdidos.

Arturo Riera miembro de Vanguardia Obrera Socialista en representante de los trabajadores activos en la convocatoria de San Francisco, catalogó de mal llamada la Comisión «Alí Rodríguez Araque», pues esta empaña el nombre de una persona que a su juicio levantó la empresa petrolera y que ahora está en manos de «vándalos».

«Hoy no tenemos ni una sola planta en actividad, no tenemos producción, no tenemos medicamentos, no tenemos clínicas, no tenemos pago, no tenemos salario. Usted nos ofreció a nosotros por medio de un decreto, el 20 de agosto de 2018, que nuestro salario sería anclado a un Petro, hasta hoy, nosotros no hemos visto ese salario, porque ese salario también se devaluó, así como se devaluó el bolívar, así se devaluó el Petro, afirmó Riera.

El sindicalista aseveró que el contrato colectivo no se ha cumplido, cuando hicieron sus justos reclamos, «para taparles la boca», le prometieron una caja de CLAP mensual y solo le dieron una en el momento, pero luego no han visto una más, los compromisos de pago de uniformes y útiles escolares para sus hijos tampoco fue cumplido.

Riera desmintió que las plantas petroleras del país estén funcionando y reiteró que «no hay producción, no hay gas, no hay luz, no hay agua, tampoco tenemos transporte, porque no hay una lancha que funcione…, señores se no están muriendo los trabajadores y no tenemos respuesta», puntualizó.

Ante ello, en nombre de la masa laboral, exigió respuestas y soluciones a sus peticiones.

