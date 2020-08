Tío de Carla Angola aterriza avioneta en una autopista de EE.UU. (+video)

agosto 22, 2020 - 11:15 pm

El señor Enrique, tío de la periodista venezolana Carla Angola y piloto con más de 3 mil horas de vuelo, tuvo que aterrizar de emergencia en una autopista de Carolina del Norte, en Estados Unidos, luego de que uno de los motores de la aeronave se apagara.

«Se me ha subido la gata a la batea. Todo aterrizaje donde uno salga caminando, fue un buen aterrizaje. El artefacto este lo iba llevando y se le apagó el motor, el motor estuvo haciendo ruido como por 15 minutos. Yo estaba tratando de llegar a un aeropuerto, no puede, entonces aterricé en la autopista, me atravesaron un carro, gata subida en batea», dijo Enrique en un video difundido por la comunicadora.

Haroldo Manzanilla

Noticia al Día