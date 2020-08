Thunder derrota en la prórroga a Rockets y reduce distancia en la serie

agosto 22, 2020 - 9:57 pm

Los Oklahoma City Thunder vencieron este sábado 22 de agosto por 119 a 107 a los Houston Rockets en la prórroga, aprovechándose de la eliminación por faltas de James Harden, y redujeron a 1-2 la distancia en la primera ronda de los playoffs de la NBA.

Harden, que dio un nuevo recital con 38 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias, vio su sexta falta personal y se marchó expulsado cuando faltaban 4:03 minutos para el final del tiempo extra en la cancha de Disney World.

La pérdida de Harden fue un golpe demasiado duro para la franquicia texana y los Thunder, liderados por el veterano Chris Paul, apretaron el acelerador para sumar su primera victoria en la eliminatoria.

El propio Chris Paul, que terminó con 26 puntos, había tenido la oportunidad de evitar la prórroga pero erró un tiro de espaldas cuando se agotaba el tiempo reglamentario.

⛈️ @CP3 does it all for @okcthunder in G3!

26 PTS | 6 REB | 5 AST | 4 3PM pic.twitter.com/lVsX6WJd7v

— NBA (@NBA) August 23, 2020