Thiago Silva ya es oficialmente jugador del Chelsea

Luego de ocho temporadas en la capital francesa, donde disputó 315 partidos, 293 de los cuales como capitán, «eligió cruzar el canal de la Mancha para proseguir su larga y rica carrera», se felicitó el club.

«Estamos encantados de poder contar con un jugador de clase mundial como Thiago Silva. Luego de haber jugado al más alto nivel durante muchos años, no tenemos ninguna duda de que su experiencia y su calidad completarán los estimulantes talentos que tenemos aquí», comentó la directora general del club Marina Granovskaia.

El Chelsea, tercero en la pasada Premier League, disputará la próxima edición de la Liga de Campeones. Sin embargo, su defensa mostró debilidad con 54 goles recibidos en 38 fechas.

Con un gasto de 145 millones de euros para hacerse con los servicios del volante ofensivo marroquí Hakim Ziyech, del delantero alemán Timo Werner, y del lateral inglés Ben Chilwell -a la espera del probable traspaso récord en Alemania Kai Havertz-, los Blues quieren dotarse de medios para cumplir sus elevadas ambiciones.

Done deal! 🙌 Welcome to Chelsea, @TSilva3! #OhhThiagoSilva

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 28, 2020