Terror y extorsión llegan a las academias del béisbol venezolano

agosto 23, 2020 - 6:28 pm

Un grupo armado, con reconocible acento mafioso y de pranes, amenaza con acciones violentas contra una academia de béisbol

Una prestigiosa academia del béisbol venezolano recibió una severa amenaza de un grupo delictivo en Maracay, estado Aragua.

La banda criminal difundió un video por las redes sociales, donde le exigen una supuesta vacuna al dueño de la academia AQAgency,Alexis Quiroz.

En el audiovisual se observan cuatro hombres con armas largas y cortas, sin mostrar sus rostros, intentando extorsionar a Quiroz por el dinero que puede generar a través de la firma de los peloteros de su academia.

«Buenas, mi general, nos estamos comunicando contigo por lo que le está pasando a Alexis Quiroz con su academia y nosotros. Ya hemos hablado con él y no quiere entrar en razón. No nos quiere dar lo que estamos pidiendo», advierte el presunto líder de la banda.

También señala que el supuesto general es quien decide cuál pelotero va a firmar en la academia y pasa la información al jefe de arriba, que ellos llaman El Gringo.

El grupo hamponil arremetería contra todos los miembros de la academia de béisbol

Los delincuentes aseguran que tienen plenamente identifica la ubicación de Alexis como los padres de los peloteros. «Si él no nos da una respuesta vamos a tener que arremeter contra usted también», detalló.

«El problema no es con usted (el general), como se lo dije al principio; es con Alexis (Quiroz), pero si no entra en razón, todos van a sufrir las consecuencias. Mire lo que sucedió con los dos escoltas. No piensen que acudiendo a cualquier medio policial o lo que quieran hacer vamos a dejarlos tranquilos. Cualquier trabajador, el que riega las la grama, el que pinta, cualquiera que trabaje en esa academia, vamos a arremeter contra ellos», expresó el cabecilla del grupo hamponil.

Los dos escoltas del scout venezolano fueron atacados el pasado miércoles 12 de agosto en la urbanización Andrés Bello en Maracay, por unos hombres con armas automáticas desde una Toyota Four Runner. Uno de los dos guardaespaldas resultó herido.

La academia AQAgency borró sus rede sociales debido a las diversas amenazas que ha recibido por grupos delictivos. «Mira que tenemos la logística preparada. No estamos jugando con ustedes», comentó la banda criminal al cargar los fusiles.

