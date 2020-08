Celebrando la vida, Teresa Briceño Fernández llega a sus 100 años

agosto 27, 2020 - 5:25 am

En Boconó, hace un siglo, vio la luz Teresa María Briceño Fernández. Corría el año 1.920 cuando, el 27 de agosto, el hogar de José Manuel Briceño y María Itala de la Paz Fernández se llenó de júbilo, por la llegada de su primogénita.

Siendo aún muy niña, Teresa dejaría atrás los paisajes andinos cuando, junto a sus padres, emprendió camino hacia tierras zulianas.

La travesía duró varios días, primero hacia Motatán y de allí, en ferrocarril, hasta La Ceiba en el Sur del Lago; posteriormente, a bordo de una piragua arribaría al Malecón de Maracaibo, para pisar por vez primera y para siempre la tierra que la adoptó sin reservas y en la que ha vivido durante 91 años y a la cual ha entregado una descendencia de hombres y mujeres de bien.

Siendo muy joven empezó a trabajar para ayudar a sus padres en la crianza y alimentación de sus hermanos menores: Eddy, Atilio, Olga, Mercedes, Nancy y Gerardo.

De apariencia frágil y menuda, pero con un ímpetu y gran espíritu de superación, Teresa fue ganando terreno a las carencias que pudo tener en sus primeros años, y trabajó arduamente, siempre con entusiasmo, honestidad y entrega.

Todavía recuerda cuando laboró en el restaurant El Rincón Boricua, situado en Indio Mara, apoyando a Juanito, dueño del establecimiento que luego se conocería bajo el nombre de La Cabaña del Café.

Posteriormente, junto a su esposo Omar Calvo, emprendió el proyecto de tener su propio restaurante, que se materializó con el nacimiento de La Carreta del Che, reconocido en la ciudad por presentar una excelente gastronomía basada en carnes y comida internacional.

Luego, apoyando a su compadre Manolo Mesejo y a su cuñado Juan Negro, participa en la apertura de la Parrillada El Gaucho, icónico local de la ciudad, famoso por la variedad y excelencia en carnes. Allí colaboró por décadas hasta que decidió acompañar a su hija Gladys en The Nice Place, lugar de encuentros para amigos y familiares, muy apreciado por los marabinos.

Una larga descendencia

Tere o Teresita, como es conocida, tuvo cuatro hijos: Enrique, Nélida, Gladys y Jorge, de quienes descienden sus 14 nietos, 14 bisnietos y un tataranieto, hoy en día repartidos por todo el mundo.

Sus familiares describen a Doña Tere como un ejemplo de buena esposa, hija, madre, hermana, tía, abuela y madrina.

Destacada, como es de suponer, frente a los fogones. Puede decirse que Teresita es una fanática de la cocina, legando a su familia gran número de recetas y secretos culinarios.

“A la hora de cocinar lo más importante es el amor”, afirma sin titubear. Entre sus platillos preferidos se destacan el arroz con pollo, la sopa de cebolla, pasticho de carne, lomo negro, ensalada de gallina, pastel de pollo y lo que no puede faltar, carne a la parrilla, con la mejor guasacaca del mundo.

Tere cuenta muchas anécdotas de su vida, entre ellas los viajes que hizo a diferentes países incluyendo un crucero por el Caribe, Puerto Rico y México; también tuvo la dicha de conocer Europa, Argentina, Costa Rica y Estados Unidos, pero siempre decidió quedarse en su país natal.

Actualmente, Doña Teresa vive rodeada del amor de su hija Nélida y nietos más cercanos, dando gracias a Dios por la vida. Son 100 años de luchas, vivencias, experiencias, aprendizajes, alegrías, siendo ejemplo y una bendición para toda su familia y amigos, quienes hoy le desean Felices 100 Años de buena vida.

«Siento mucha alegría, mucha satisfacción por tener a una familia que me quiere tanto… Doy gracias a Dios por estos 100 años que me ha dado y si el día de mañana me tengo que ir, me iré tranquila».

– Teresa Briceño –

