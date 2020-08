Temblor de magnitud 5,1 sacude Carolina del Norte; el más fuerte en 94 años (+Video)

agosto 9, 2020 - 4:26 pm

Un terremoto de magnitud 5,1 impactó a unos 3,2 kilómetros de la ciudad de Sparta, Carolina del Norte, a lo largo de la frontera del estado con Virginia, según el informe preliminar del Servicio Geológico de Estados Unidos.

Se trató del terremoto más fuerte que ha sacudido el estado desde 1926, según el Servicio Geológico de Carolina del Norte.

El movimiento telúrico, cuyo epicentro fue en el condado de Alleghany, se sintió tan lejos como Carolina del Sur y Georgia, según publicaciones en las redes sociales. El USGS recibió informes de más de 482 kilómetros de distancia, en Atlanta.

Se sintió alrededor de las 8:07 a.m. (hora Miami).

«Se sintió como una gran locomotora pasando y una gran ola viniendo debajo de la cama», relató el alcalde de Esparta, Wes Brinegar, quien fue despertado por el terremoto. «Una gran ola viene a levantarte».

No hay informes inmediatos de heridos, pero hay algunos daños menores en la ciudad de unas 1.800 personas, dijo.

«Cimientos agrietados y cosas que se caen de los estantes de las casas», aseguró Brinegar. «He vivido aquí toda mi vida y nunca he sentido algo así».

El USGS dice que los terremotos se vuelven destructivos en una magnitud de 4,0 a 5,0, dependiendo de las variables. Un terremoto de magnitud 5,3 se considera un terremoto moderado, según el USGS.

La agencia emitió una alerta verde, lo que significa que hay una baja probabilidad de víctimas y daños.

El concejal Cole Edwards también se despertó de golpe por el terremoto, dijo. No hubo daños en su casa, pero rompió algunos platos y derribó algunas fotos de la pared, indicó.

«Hemos tenido mucha gente asustada esta mañana», afirmó el alcalde. «Ese fue el más intenso que hemos tenido».

El terremoto se a originó a una profundidad estimada de 9,1 kilómetros, que se considera un terremoto poco profundo. Los terremotos de menos de 69 kilómetros tienden a ser más destructivos que los más profundos, dice el USGS.

Esto marca el terremoto más fuerte de Carolina del Norte desde que una magnitud de 5,2 sacudió el condado de Mitchell, a unos 80 kilómetros al noreste de Asheville, el 8 de julio de 1926, según el Servicio Geológico de Carolina del Norte. Una magnitud de 5,5 sacudió a Skyland en 1916, dijo la agencia.

Sparta está a unos 160 kilómetros al norte de Charlotte. Un sindicato de bomberos de Charlotte tuiteó que no hubo informes de heridos.

«Buenos días Charlotte, estamos seguros de que la mayoría de ustedes está despierta porque sí, fue un terremoto lo que sentiste. No hay informes locales de daños o lesiones, pero qué despertador», tuiteó el sindicato.

El área de Sparta se encuentra entre tres zonas sísmicas, en Charleston, Carolina del Sur, el este de Tennessee y el centro de Virginia. Cinco terremotos más pequeños, todos de magnitud 2,6 o menos, se produjeron cerca de Sparta el sábado y la madrugada del domingo. Dos temblores más golpearon a unas pocas millas de Seymour, Tennessee, el fin de semana pasado, dice el USGS.

Video: The moment a magnitude 5.1 earthquake struck near Sparta, North Carolina, this morning. The earthquake was the largest to hit North Carolina since 1916. pic.twitter.com/zei5mPstX7

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) August 9, 2020