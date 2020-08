Televidentes boicotean a nuevas animadoras de Al Rojo Vivo tras despido de Maria Celeste

agosto 11, 2020 - 4:17 pm

La inesperada salida de María Celeste Arrarás del programa noticioso Al Rojo Vivo, de Telemundo, molestó a los fanáticos del show y ahora las conductoras sustitutas, Jessica Carrillo quién estará hasta que dé a luz, y Rebeka Smyth salieron afectadas por los comentarios negativos del programa.

Desde que se dio a conocer el despido de María Celeste Arrarás las reacciones no se han hecho esperar; se supo que estaban buscando a las nuevas conductoras para sustituir a la periodista, sin embargo, en la emisión de este lunes, se supo que Jessica Carrillo sería una de ellas, quien actualmente está por dar a luz, para posteriormente dejarle el espacio completo a la otra conductora, Rebeka Smyth.

A través del Instagram oficial de Al Rojo Vivo, los comentarios en los videos y fotografías no se refieren a otra cosa más que la molestia ante la salida de María Celeste Arrarás y la salpicada fue Jessica Carrillo: “Sin Maria Celeste no sirve el programa, quien es esa que no tiene ni ritmo para hablar”, “Que fuerte tener a una mujer casi al dar a luz y de alto riesgo por no tener un segundo plan . Contando con Mirka y ahora se quedaron sin pito y sin flauta”, “Hace falta María celeste”, “Que falta de respeto Jessica Carrillo ha hecho muy buen trabajo y no es justo que la traten así”, escribieron las personas.

“Que feo y triste que despidan a las personas que se han ganado con el tiempo nuestro cariño, irreemplazable María Celeste Arrarás”, “Nadie como María Celeste”, “La gran Carmen Dominicci deberia tomar el puesto que era de Maria Celeste Arraras. Abran los ojos”, “¿Quien va a traer? No vayan a traer viejitas traigan gente joven caras frescas”, manifestaron otros seguidores del programa en alusión al despido de María Celeste Arrarás y al trabajo como sustituta de Jessica Carrillo, que pudiera considerarse como temporal, pues está a semanas de dar a luz.

