Tanques secos: conductores de carros por puestos del Zulia ruegan por gasolina para movilizarse y comprar alimentos y medicinas

agosto 15, 2020 - 1:11 pm

Un clamor casi al unísono hacen los chóferes de los carritos por puestos, vanes y autobuses de las distintas rutas de transporte público en el estado Zulia a las autoridades competentes.»Necesitamos gasolina para movilizarnos para comprar alimentos y medicinas».

Erasmo Alian, presidente de la Central Única Del Transporte Del Zulia, manifestó : «Le solicitamos al señor Gobernador Omar Prieto, que nos devuelva el suministro de la gasolina para nuestros conductores. Sabemos que no podemos trabajar, pero nuestros agremiados, necesitan ese combustible para movilizarse, hacer diligencias, llevar a consultas a los enfermos de la familia e ir a las Farmacias», dijo.

Aseguraron que la mayoría, son padres de familia que necesitan movilizarse para comprar alimentos y medicamentos y muchos no pueden hacerlo caminando, deben utilizar sus vehículos. Contaron que han habido casos en que han necesitado llevar a algún familiar al hospital y no han podido.

Alian manifestó que la última vez que llegó la gasolina en La Estación Las Banderas fue el pasado lunes y desde entonces no ha llegado más. «Hay que tomar en cuenta que las unidades de transporte público no pueden surtir en ninguna otra estación porque nos dicen que tenemos que ir a la Estación asignada. Prometemos al Gobernador que no vamos a salir a trabajar hasta que se nos autorice, pero necesitamos gasolina urgente», aseguró.

Anselmo Suárez, chófer del municipio San Francisco informó que pasan penurias porque tienen que movilizarse a pie a comprar los alimentos y los medicamentos. «lo peor es cuando un familiar se te enferma a media noche porque no tienes cómo sacarlo al hospital que por cierto quedan bien ratirados, esto es una zozobra que te quita el aliento porque no sabes que hacer», explicó.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia. Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Ernestina García

Noticia al Día