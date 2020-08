Soteldo se queda sin técnico en el Santos tras la destitución de Ferreira

agosto 5, 2020 - 4:56 pm

El Santos del venezolano Yeferson Soteldo anunció este miércoles 5 de agosto la destitución del técnico portugués Jesualdo Ferreira, a cuatro días del debut del Brasileirao, tras caer eliminado en los cuartos de final del Campeonato Paulista.

«Jesualdo Ferreira no es más el entrenador del equipo profesional. El club agradece el extremo profesionalismo del técnico durante el tiempo en el que estuvo en el comando del Peixe y desea suerte e la continuidad de su carrera», indicó el Santos en un comunicado.

Ferreira, de 74 años, fue contratado por el equipo paulista en diciembre del año pasado para sustituir al argentino Jorge Sampaoli, quien logró la segunda posición en el Brasileirao con un fútbol considerado de los más vistosos y ofensivos en el torneo.

Debido a la paralización causada por la Covid-19, el portugués dirigió al Santos en 15 partidos, con un balance de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas, la última el pasado 30 de julio, cuando fue eliminado en cuartos de final del Campeonato Paulista tras perder por 3-1 en casa contra el Ponte Preta, un equipo de segunda división.

A direção do Santos Futebol Clube comunica que Jesualdo Ferreira não é mais treinador da equipe profissional. O clube agradece o extremo profissionalismo do técnico durante o tempo em que esteve no comando do Peixe e deseja sorte na continuidade de sua carreira. pic.twitter.com/1TqN5KhLpI

— Santos Futebol Clube (de 🏡) (@SantosFC) August 5, 2020