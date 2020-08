Simona Halep se echó para atrás y no participará en el US Open

agosto 17, 2020 - 2:40 pm

Simona Halep, N.2 del mundo y campeona de Wimbledon en 2019, decidió no participar en el US Open debido a los riesgos sanitarios ligados a la pandemia de COVID-19, anunció este lunes la tenista rumana en su cuenta de Twitter.

Se trata de la sexta tenista del Top-10 de la WTA que renuncia al torneo de Grand Slam estadounidense, luego de que lo hicieran Ashleigh Barty (N.1), Elina Svitolina (N.5), Bianca Andreescu (N.6), vigente campeona, Kiki Bertens (N.7) y Belinda Bencic (N.8).

«Después de haber sopesado todos los factores y circunstancias excepcionales en las que vivimos, decidí que no viajaré a Nueva York para disputar el US Open», escribió Halep, de 28 años.

«Siempre dije que pondría la salud en el centro de mi decisión, y es por eso que prefiero permanecer en Europa y entrenarme», añadió la ganadora de Roland Garros en 2018 y campeona el domingo del torneo de Praga.

Halep destacó los esfuerzos realizados por la federación de tenis de Estados Unidos y por la WTA para que el torneo se pueda disputar en condiciones de seguridad.

Serena Williams irá por su 23er Grand Slam

Sin la rumana, solo cuatro jugadoras del Top 10 de la WTA saltarán a las pistas de Flushing Meadows: la checa Karolina Pliskova (N.3), las estadounidenses Sofia Kenin (N.4) y Serena Williams (N.9), y la japonesa Naomi Osaka (N.10).

En estas circunstancias, el US Open-2020 representa una ocasión de oro para Serena Williams: la estadounidense de 38 años intenta desde enero de 2017 alzar su 23º título de Grand Slam para alcanzar los 24 de la australiana Margaret Court y entrar así en el Panteón del tenis femenino.

La estadounidense ha fallado cuatro veces en el partido por el título, perdiendo la final de Wimbledon-2018 ante la alemana Angelique Kerber, del US Open-2018 contra Osaka, de Wimbledon-2019 frente a Halep y del US Open-2019 ante Andreescu.

Sin embargo, su derrota en cuartos de final del torneo de Lexington (Kentucky, Estados Unidos), la semana pasada contra su compatriota Shelby Rogers (N.116), arroja dudas.

Novak Djokovic, favorito en la rama masculina

En Nueva York se aplicará un estricto protocolo sanitario, haciendo test a los participantes antes de su salida a Nueva York, a su llegada y a lo largo de su estancia, de una a dos veces por semana. El torneo se disputará a puerta cerrada.

El desastre en el cuadro femenino no salva al masculino: por primera vez desde 1999, el US Open no contará con Rafael Nadal ni Roger Federer.

Puedes leer: Novak Djokovic confirma su presencia en el US Open

El vigente campeón y ganador de 19 ‘grandes’, Nadal, renunció por causas sanitarias, mientras que el suizo (20 títulos de Grand Slam) está lesionado para lo que resta de temporada. Aunque el número 1 del mundo, Novak Djokovic, confirmó su presencia y también en el Masters 1000 de Cincinnati (22-30 agosto).

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

AFP