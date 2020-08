¡Sigue la novela! Liliana y Lilibeth le hablan a su padre «El Puma» desde el alma (+Video)

agosto 25, 2020 - 11:41 am

Desde el alma. Liliana y Lilibeth decidieron romper el silencio y le respondieron a su padre José Luis Rodríguez «El Puma» a través de un video de 14 minutos en las redes sociales.

Con duras palabras y videos editados como prueba, las Morillo respondieron a su padre y sacaron a la luz que las declaraciones del artista recientemente sobre ellas, consideradas agresiones, se debe a que está buscando llamar la atención para promocionar su libro y su serie.

Comenzaron diciendo que: «lamentablemente nos vemos en la obligaciones de defendernos de agresiones públicas en contra nuestra Todo cae por su propio peso, preferimos pensar que no hay nada oculto bajo el sol que no haya salido a la luz», expresó Liliana.

Entoces comenzaron a narrar tal cual telenovela episodios que vivieron con padre ante intentos de una posible pero fallidas reconciliaciones durante todos estos años.

Tanto Liliana como Lilibeth, esta última con voz entrecortada, lo acusaron de buscar publicidad utilizándolas a ellas.

«Tienes el tupé de decir que pronto llegará el momento de reconciliarnos. ¡No te da pena! exclamó Lilibeth. ¿Cuándo es el momento de la reconciliación? Nosotros no merecemos eso, de exponernos al escarnio público ya está bueno te decimos nosotras, reclamó Lilibeth.

«Y deja de hablar de Dios porque no lo conoces, más bien estas confundiendo a la gente. Los años que te fueron añadidos no fueron para esto. ¿Qué profesas? ¿Qué promueves? Discordia, división polémica, agrediendo tus propias hijas creando un show mediático? No, señor usted está equivocado. Aquí el que tiene que rectificar eres tú, mírate en el espejo… Dios y el mundo te ven, eres un ser humano prepotente, altivo y arrogante», sentenció su hija mayor Liliana.

Lilibeth lo retó a que demuestre cómo ella lo agredió a él y a su familia «me desterraste de tu vida, yo te busqué y mantuviste una relación oculta y nos trataste como amantes», recalcó.

«Te perdonamos el rechazo, te perdonamos el repudio», concluyó Liliana.

Escuche el video aquí;

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lilibeth Morillo (@soylilibethmorillo) el 25 de Ago de 2020 a las 4:46 PDT

