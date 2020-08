Si inventan vainas, ahora la moda es el bikini al revés

agosto 10, 2020 - 9:43 am

Usar la bikini al revés se convirtió en una de las tendencias más recientes. Por eso, se estima que muchas mujeres se sumarán a la propuesta.

Si bien aún nos encontramos en invierno, muchas modelos ya se adelantan a los diseños de bikinis que se vendrán durante el próximo verano. Dado que en europa ya se disfruta de la estación más calurosa, la modelo italiana Valentina Fradegrada impuso una nueva forma de broncearse. Es decir, con la bikini al revés.

Los diseños o colores suelen modificarse cada año, esta vez la tendencia estaría marcada con la manera en que se luce el bikini. A través de su perfil de Instagram, la modelo empezó a compartir una original forma de vestir la prenda.

El “bikini al revés” fue una forma de usar la prenda de una modo diferente, cómoda y segura. Esta vez no se necesitan de grandes diseñadores, sino de la originalidad para adaptar el traje de baño.

Por eso, en un video la modelo mostró que en realidad no se debe usar la parte superior del bikini de manera invertida. La idea, consiste en ajustar los breteles atándolos en la parte frontal. Al hacerlo, la pieza parece estar invertida pero en realidad, sólo está sujetada en el frente.

Luego de compartir su propuesta, miles de mujeres se sumaron a la idea y al recibir muchas imágenes, Valentina decidió abrir un perfil llamado “Upside down bikini” donde comparte las fotos de distintas seguidoras que empiezan a lucir su “bikini al revés“.

La modelo asegura en sus posteos que desde que probó la nueva manera de lucir la bikini, no lo volvió a cambiar. No sólo logra un bronceado más parejo en su pecho, sino que destacó que al atarlo adelante obtiene un mejor agarre y no se resbala del cuerpo.

Si bien Valentina prefiere usar los bikinis con forma de triángulo porque se adaptan mejor a su cuerpo, otras usuarias se animan a lucir diferentes diseños. Logrando de igual manera, un resultado increíble.

Por el gran éxito que cosechó en las redes sociales, el “bikini al revés” ya causa furor. Por eso, se estima que en el próximo verano muchas mujeres se adaptarán a la idea de modificar el uso del clásico traje de baño.

