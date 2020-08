Shaquille O’Neal se detuvo para auxiliar a una conductora (+Video)

agosto 2, 2020 - 9:57 pm

La ex estrella de la NBA y actual analista Shaquille O’Neal se hizo viral en algunas noticias cuando apareció un video de él deteniéndose en el lado de la I-75 para ayudar a un conductor al que se le había reventado una llanta.

El video, grabado desde un vehículo, fue difundido en las redes sociales del canal CBS4 News, del sur de la Florida, y se puede ver como la exestrella de la NBA se acerca al vehículo accidentado para verificar que todo estuviera bien.

Según la oficina del Sherriff del condado de Alachua, Shaq fue testigo de un accidente mientras conducía por la I-75 el pasado 15 de julio y se detuvo para “comprobar el bienestar de la conductora y se quedó con ella hasta que llegó la policía”.

Una vez que los oficiales llegaron a la escena, Shaq “saludó con el puño a los oficiales Purington y Dillon antes de seguir su camino”.

SHAQ TO THE RESCUE – Basketball star Shaquille O'Neal stopped to help a driver on the side of a road in #Florida Monday. Shaq was still there when the authorities arrived.https://t.co/bHFSwnbIEP pic.twitter.com/Ry23e8lUTs

— CBS4 Miami (@CBSMiami) July 15, 2020