Semifinal de la MLS con sabor venezolano: el Philadelphia de Martínez vs el Portland de Savarese, Bonilla y Zambrano

La semifinal de la ‘MLS is Back’ entre Philadelphia Union y Portland Timbers tendrá un sabor especial, con la presencia de venezolanos dentro de los dos equipos.

A las 8:00 pm rodará el balón en la cancha del complejo ESPN Wide World of Sports, ubicado en Disney World (Orlando), por el boleto a la final del balompié norteamericano.

El zuliano José Martínez defenderá la camiseta de Philadelphia, mientras que el entrenador caraqueño Giovanni Savarese, el ‎portugueseño Pablo Bonilla y el monagense Renzo Zambrano estarán del lado de Portland.

El Union, que fue segundo del Grupo A tras Orlando City, lleva una trayectoria ascendente al superar 1-0 al New York City en octavos y por 3-1 al Sporting Kansas City, refrendando el camino positivo de la franquicia en las últimas temporadas.

El equipo, entrenado desde 2018 por Savarese, logró el primer puesto del Grupo F por delante del Los Angeles FC y su vecino Galaxy y, tras un sufrido triunfo en octavos de final ante FC Cincinnati en penales, venció 3-1 en cuartos al New York City superando un gol inicial en contra.

