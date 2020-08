¡Se vengó de Romero Britto! Partió una de sus obras luego de que él humillara a trabajadores de un restaurante

agosto 15, 2020 - 9:43 am

De acuerdo a la mujer el artista Romero Britto humilló a personal de su restaurante y ella se la cobró partiendo una obra valorada en 4 mil dólares

El hecho ocurrió en Miami y la mujer argumentó que el afamado artista brasileño Romero Britto fue a su restaurante y humilló al personal.

Detalló que Britto reservó una mesa para 20 personas y pidió un descuento para un desayuno de solo 8 dólares. Además, el pintor exigió cambiar la música del lugar y maltrato a los empleados.

“Señor Britto buenas tardes, yo soy la duela del restaurante Tapelia, que queda en frente de su tienda, Mi esposo vino aquí y me compró esta obra de arte para mi cumpleaños porque lo tenía a usted en un pedestal y lo admiraba como artista. Lo tenía como un hombre respetable, pensaba yo, pero me equivoco”, dijo la mujer en primera instancia.

Lea también: J Balvin reveló que se está recuperando del COVID-19: «Me tocó bien duro»

Romero Britto parecía confundido y se ofreció a firmar la obra, peor la mujer prosiguió: “No, no necesito que me firme nada. Usted ha ido a mi restaurante y ha reservado para 20 personas para desayunar a un precio de 8 dólares, que es barato y encima nos pidió descuento. Ha humillado a mi personal, le pidió quitar la música, le pidió que no hablen porque si no usted no va a ir, que no le vean a la cara. Eso fue humillante para una persona honesta y respetable. Usted carece de humildad. Entonces yo le exijo a usted más nunca vaya a mi restaurante ni ofenda a mi personal, más nunca, yo lo respetaba como artistas, pero más nunca vuelva”, gritó antes de tirar al suelo la obra valorada en 4 mil 800 dólares.

Se desconoce la nacionalidad de la mujer, sin embargo, en las redes sociales aseguran que se trata de una venezolana. La respuesta de la mujer ha sido aplaudida y es calificada como una excelente jefa al defender de esa forma a sus empleados.

Vea el video aquí:





Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Luis Fernando Herrera

Noticia al Día