Se rumora sobre un posible fichaje de Cristiano Ronaldo al Barcelona

agosto 13, 2020 - 2:37 pm

El próximo destino de Cristiano Ronaldo podría ser el Barcelona junto Lionel Messi, según rumores de diferentes medios en últimas horas.

El periodista Guillem Balague, en la BBC, reveló que CR7 puede dejar la Juventus y que su agente tiene la orden de ofrecer su pase a los grandes clubes de Europa, incluido el Barcelona.

Su representante Jorge Mendes lo habría ofrecido a diversos clubes grandes de cara a la próxima temporada. Entre los equipos que han recibido dicho ofrecimiento figura el FC Barcelona. Otros equipos que han sido contactados por Mendes son el PSG y algunos clubes de la MLS americana.

Balagué también indica en su información que el principal problema de cara a la salida de Cristiano Ronaldo es su salario de 23 millones de euros. «No sé si alguien podría pagarle eso ahora mismo», comentó el periodista. «CR7» marcó 37 goles en 46 partidos en su última temporada.

🗣 'Juventus wants to get rid of his wage, he's been offered everywhere including Barcelona' @GuillemBalague on the future of @Cristiano Ronaldo

📲⚽ https://t.co/3CW3Ngo4mY pic.twitter.com/OB8W9XH5oz

— BBC 5 Live Sport (@5liveSport) August 12, 2020