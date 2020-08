Se le cayó el pene por una infección en la sangre y los médicos le construyeron uno en el brazo

agosto 1, 2020 - 1:39 pm

Un padre cuyo pene se cayó debido a una infección en la sangre se convirtió en el primer hombre en tener uno nuevo construido en su brazo, pero los retrasos significan que ha estado atrapado allí durante cuatro años.

Malcolm MacDonald, se sometió a un procedimiento financiado por el NHS de £ 50,000 para que le pusieran el apéndice en el brazo, después de que una infección a largo plazo en el perineo hizo que su pene se pusiera negro y se cayera en 2014.

Le contó a The Sun cómo se convirtió en un recluso y se convirtió en alcohol después de perder su virilidad, pero encontró la esperanza después de que la cirugía pionera significara que podría tener ‘Jimmy’, como lo llama, unido a su brazo, con la esperanza de que algún día podría ser movido hacia atrás entre sus piernas.

El mecánico de 45 años de Norfolk le dijo al periódico: ‘Por supuesto que es una locura, tener un pene en el brazo. Ni siquiera estoy acostumbrado. Pero cuando lo piensas, en realidad es increíble ‘.

MacDonald dice que arrojó el pene en el contenedor después de que se cayó, y los médicos le dijeron que solo podían enrollar el muñón restante.

Durante los siguientes dos años, dice que se volvió solitario, recurrió al alcohol y dijo que se sentía «como la sombra de un hombre».

Su médico de cabecera en Thetford, Norfolk, lo convirtió en el profesor David Ralph, un experto en construcción de falos en el University College Hospital de Londres.

El profesor Ralph, reveló que podría tener un nuevo pene injertado en su brazo, donde permanecería durante dos años antes de que finalmente pudiera ser trasladado a su ingle.

El padre de dos hijos dijo que estaba sorprendido de que los médicos pudieran construirle un pene nuevo y sujetarlo a su brazo, y solicitó a los médicos que agreguen dos pulgadas a su antiguo tamaño.

Tomando un colgajo de piel de su brazo izquierdo y girándolo para formar un pene improvisado.

Los cirujanos también crean una uretra dentro de la piel, mientras se instalan dos tubos, que se inflarían con una bomba manual para darle una erección «mecánica».

El eje se separó de su antebrazo, lo que permitió colgar libremente y formarse naturalmente como piel y tejido.

Al describir su orgullo al ver el apéndice improvisado por primera vez, Malcolm dijo que se sentía como cualquier otro hombre, y comenzó a llamarlo Jimmy como lo era como un nuevo amigo.

Cuatro años después, el Sr. MacDonald todavía vive con el bulto en el brazo, recurriendo a usar blusas y camisas de manga larga mientras está fuera de casa.

Algunos lo han visto, pero él elige ver el lado divertido.

Él dijo: ‘Lo entiendo. No todos los días ves a un hombre con un pene en el brazo. Por supuesto que veo el lado divertido, tengo que hacerlo. No tengo otra opción. Si no pudiera reírme de la cruz en mi brazo, habría terminado.

Se suponía que el pene se movería en 2018, pero no estaba bien y la operación se pospuso.

El transporte, la confusión de horarios y la escasez de personal han causado más demoras, con la cirugía más reciente reservada en abril.

Sin embargo, la pandemia de Covid-19 puso fin a esos planes.

Ahora espera que pueda injertarse adecuadamente entre sus piernas para fin de año.

