Se entregó en Miami exejecutivo de Pdvsa vinculado a caso contra Raúl Gorrín

El ex asesor legal del Ministerio de Petróleo de Venezuela, Carmelo Urdaneta Aqui, compareció el lunes ante un juez en Miami para enfrentar cargos relacionados a un gigantesco entramado de corrupción en el que empresarios cercanos al régimen de Maduro conspiraron para defalcar $1,200 millones de fondos públicos.

Urdaneta se declaró no culpable durante la audiencia y quedó libre tras negociar con la fiscalía una fianza de $1.5 millones garantizada por propiedades ubicadas en Estados Unidos. Con el arreglo, el ex funcionario puede trasladarse libremente en Miami, pero no puede abandonar la ciudad ni acercarse a terminales de transportes.

Urdaneta, quien escapó de Venezuela la semana pasada, estuvo entre un puñado de funcionarios acusados de cobrar millonarios sobornos a cambio de facilitar la operación del sonado caso de los bolichicos, en el que préstamos otorgados en bolívares a la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron cancelados en dólares bajo un corrupto esquema cambiario que multiplicó en hasta diez veces la inversión inicial.

Los empresarios venezolanos Francisco Convit, Alejandro Betancourt y Raúl Gorrín también han sido implicados en el sonado caso, apareciendo entre los múltiples co-conspiradores enumerados en la acusación presentada en la Corte Federal de Miami.

Urdaneta salió de Venezuela la semana pasada y fue recogido por agentes federales estadounidenses en la frontera con Colombia tras iniciar conversaciones con las autoridades en búsqueda de un posible acuerdo de cooperación, reportó la agencia de noticias Bloomberg.

Las fuentes citadas por Bloomberg dijeron que Urdaneta puede brindar a los fiscales una visión más clara del círculo cercano de Maduro y de la élite empresarial que se hizo rica en Venezuela, varios de los cuales son el foco de una investigación estadounidense sobre corrupción en su otrora poderosa compañía petrolera.

Según los documentos de la corte, los empresarios cercanos al régimen obtuvieron grandes tajadas de un tramo inicial de $600 millones derivados de la operación y habían obtenido autorización para tramitar otros $600 millones, aunque no está claro si lograron ejecutar esa segunda parte.

Parte del dinero también fue entregado a los tres hijastros de Madera — Yosser Gavídia Flores, Walter Gavídia Flores y Yoswal Gavídia Flores — quienes recibieron alrededor de $200 millones.

Gorrín, quien también es el acusado principal en otro caso de corrupción introducido en una corte de Miami, se quedó con $72.5 millones que utilizó para pagar vuelos aéreos, un yate y servicios de corretaje.

