¿Se acuerdan de CADIVI? Por esto es tendencia en las redes

agosto 20, 2020 - 12:42 pm

Este jueves se hizo tendencia CADIVI, en Twitter y es que un usuario en la red social afirmó, que el no haya raspado estos cupos, no es venezolano.

Esto, como era de esperarse, activó las red y llovieron los comentarios, algunos recordando estos momentos en la que los venezolanos hacían uso de estos cupos a través de sus entidades bancarias, para adquirir productos a través de tiendas vía online, otros lograron viajar, y algunos más vivos vendieron este beneficio a sus amigos y conocidos, en vista de su imposibilidad de salir del país.

«Entonces ser venezolano ya está plenamente ligado a la nefasta viveza criolla? Entonces no lo soy, y a decir verdad y habiendo nacido allá nunca me sentí ligado a gran cantidad de costumbres y procederes nada agradables y que se ven como «normal»», respondió uno de los usuarios a @GaetanoLoHace, quien prendió la polémica en las redes.

Otro internauta dijo: «Pienso exactamente igual que tú. Esa viveza criolla hizo de Venezuela lo que hoy es. Chávez consiguió el país abonado por tanta viveza y tantos «vivos’, que resultaron menudos tontos útiles. Vergüenza me daría ser de esa estirpe de venezolanos, que es la mayoría». Rechazando esta forma de adquirir los cupos y como se prestaban para ser «raspados».

En ese mismo sentido, otro seguidor en la red, destacó que haber hecho o participado en esto, no determina la nacionalidad de una persona. «Yo soy venezolano, no tengo tarjetas de crédito, por lo tanto mucho menos cupo Cadivi. Haber raspado cupos no determina mi nacionalidad. La partida de nacimiento es el único documento que prueba ni nacionalidad, porque ni siquiera la Cédula de Identidad, prueba que soy venezolano».

El que no raspó cupo cadivi, no es venezolano. — Gaetano Coccorese (@GaetanoLoHace) August 20, 2020

Entonces ser venezolano ya está plenamente ligado a la nefasta viveza criolla? Entonces no lo soy, y a decir verdad y habiendo nacido allá nunca me sentí ligado a gran cantidad de costumbres y procederes nada agradables y que se ven como "normal" — Esteban (@estebanfg) August 20, 2020

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Nunziatina Maugeri Suensverg

Noticia al Día