Salomón Rondón marcó y asistió sin poder evitar la caída del Dalian Pro (Videos)

agosto 20, 2020 - 3:38 pm

Salomón Rondón marcó un gol y dio una asistencia este jueves 20 de agosto en la derrota 3-2 del Dalian Pro ante el Shenzhen Kaisa en la sexta jornada de la Superliga china.

Con esta diana, «El Gladiador» llega a cinco tantos en seis partidos disputados esta temporada, misma cantidad de goles que anotó en 11 encuentros la campaña pasada.

Los dirigidos por Rafa Benitez iban perdiendo 2-0 tras las anotaciones de Lin Gao, al minuto 12, y Harold Preciado, al 21′, pero Rondón acortó las distancias en el 50′.

Cui Ming’an asistió al caraqueño con un centro desde la izquierda para que este cabeceara el balón dentro del área y la mandara a guardar en la esquina izquierda del arco defendido por Guo Wei.

Seis minutos más tarde, Salomón Rondón asistió a Marek Hamsik para que pusiera el empate del Dalian Pro con un zurdazo a la escuadra derecha.

Rondón bajó el balón con el pecho dentro del área y se lo cedió al exNapoli para que este batiera al arquero del Shenzhen en el minuto 56.

