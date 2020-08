Russell Westbrook y James Harden unieron sus fuerzas para vencer a Giannis Antetokounmpo

agosto 3, 2020 - 10:23 am

Russell Westbrook y James Harden se combinaron para sumar 55 puntos en el triunfo de los Houston Rockets ante Milwaukee Bucks en la jornada del domingo en la NBA.

Westbrook logró 31 puntos y 8 asistencias, mientras que Harden alcanzó 24 unidades y 7 asistencias por Rockets, que superaron 120-166 a Bucks de Giannis Antetokounmpo en Disney World.

Harden sumó también tres triples con los que superó la cifra de 2.300 en su carrera y se colocó en el quinto lugar histórico de la NBA.

Antetokounmpo sumó 36 puntos y 18 rebotes pero perdió un balón clave en los últimos segundos que facilitó el triunfo de los texanos.

Los Rockets de Westbrook y Harden han triunfo en sus dos partidos tras el regreso de la NBA. El martes chocará contra Portland Trail Blazers. Por su parte, Bucks, que suma 1-1 en Disney, enfrentará a Brooklyn Nets.

Russ & Giannis DUEL as the @HoustonRockets outlast Milwaukee in thriller! #WholeNewGame @russwest44: 31 PTS, 6 REB, 8 AST@Giannis_An34: 36 PTS, 18 REB, 8 AST pic.twitter.com/iUESgA6Ccz

— NBA (@NBA) August 3, 2020