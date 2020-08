Ronald Koeman sería el nuevo entrenador del Barcelona

agosto 17, 2020 - 3:38 pm

El entrenador holandés Ronald Koeman tomaría las riendas del FC Barcelona tras la destitución de Quique Setién.

Koeman formó parte del Barcelona, como jugador, entre los años 1989 y 1995; también hizo parte del cuerpo técnico del Louis van Gaal, en 1999.

Setién fue despedido tres días después de la bochornosa eliminación de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich tras caer 8-2 en el partido de cuartos de final.

«Esta es la primera decisión en el marco de una amplia reestructuración del primer equipo, que se hará desde el consenso entre la actual secretaría técnica y el nuevo técnico, que será anunciado en los próximos días», dijo el conjunto catalán en un comunicado.

El despido del técnico ya había sido anunciado por la prensa deportiva española desde el viernes, tras el descalabro histórico de los culés contra el Bayern.

Los siete meses de Setién en el Camp Nou han conducido a una de las peores temporadas del Barça: ningún título (por primera vez desde 2007) y una de las crisis más importantes en la historia moderna del club.

