Rockets derrotan a Lakers 113-97 con 39 puntos de Harden

James Harden encestó 39 tantos, repartió 12 asistencias y lideró a los Rockets de Houston en su victoria el jueves 6 de agosto por 113-97 ante los Lakers de Los Ángeles, que jugaron sin su ‘as’ LeBron James.

Los Lakers, que se aseguraron el primer puesto de la Conferencia Oeste el lunes 3, no contaron con James por molestias en la ingle derecha.

Los Rockets también sufrieron la baja de Russell Westbrook por un golpe en el cuádriceps derecho. Pero la combinación del gran partido de Harden con el acierto de Houston desde larga distancia fue suficiente para llevarse la victoria ante el conjunto de Los Ángeles.

Los Rockers convirtieron 21 de sus 57 lanzamientos de tres puntos, mientras que su rival materializó solo 2 triples de las 19 oportunidades que tuvo.

