Dirigentes políticos renuncian a VP Zulia por diferencias internas

Por las razones indicadas en el pronunciamiento que al efecto hemos hecho público, un importante grupo de líderes de Voluntad Popular decidimos renunciar al partido en virtud de estar en desacuerdo con su forma de conducción y a la imposibilidad de lograr que se respeten los estatutos de la organización. La decisión de renuncia la tomamos después de deliberar con los más importantes líderes de las bases del partido en el Zulia, y de haber agotado todos los mecanismos internos en la búsqueda de concertar una salida óptima para el VP y para el Estado Zulia. El aludido comunicado además de mi persona Gustavo Ruiz, también aparece suscrito por el Coordinador de Gremios Regional Luis Cabrera, Justo Bermúdez representante de Fedecámaras en el Frente Amplio y Coordinador del Plan País Zulia, Jorge Bocourt Secretario General de Asdeluz y Coordinador (desplazado) de los Trabajadores de VP Zulia, Jorge Perozo Coordinador de Gremios de Maracaibo, Alberto Ávila miembro (desplazado) de la Dirección de Maracaibo, José Altuve Coordinador de “La Mejor Maracaibo” y Lolimar Hernández Presidenta de Capreluz de la Coordinación de Gremios de Maracaibo. Seguimos activos en la lucha por el Rescate de la Libertad y de la Democracia, mantenemos el reconocimiento y apoyo crítico a la gestión del Presidente Juan Guaidó y rotundamente rechazamos la participación en el fraude electoral del 6D !!!