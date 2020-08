Renato Núñez se la desapareció a su compatriota Yonny Chirinos (Video)

agosto 3, 2020 - 9:33 am

El venezolano Renato Núñez la botó en la jornada dominical de las Grandes Ligas ante su compatriota Yonny Chirinos en el encuentro entre Orioles de Baltimore y Rays de Tampa Bay.

El valenciano se la botó al zuliano en el tercer episodio en el Oriole Park at Camden Yards por todo el jardín izquierdo (401 pies).

Núnez empujó otra carrera en el séptimo capítulo por Baltimore, que se impuso 6-3 sobre Tampa Bay, que sufrió su quinta derrota en fila.

It’s 91° at Camden Yards today.

But @renato44nunez is even hotter 🔥 pic.twitter.com/6khe9CvxU4

— Baltimore Orioles 😷 (@Orioles) August 2, 2020