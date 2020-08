Rafael Simón Jiménez renunció como rector del CNE ante «polarización»

agosto 6, 2020 - 11:42 am

El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Rafael Simón Jiménez, renunció este jueves 6 de agosto, a su cargo por considerar que la “polarización del país” interfiere en sus posiciones políticas.

La información se dio a conocer a través de la cuenta en la red social Twitter de la periodista Osmary Hernández.

Simón Jiménez, representante de un Nuevo Tiempo (UNT), fue juramentado como rector principal del Consejo Nacional Electoral el pasado 12 de junio de 2020.

La decisión fue tomada por el Tribunal Supremo de Justicia. De acuerdo, al portal El Cooperante, anunció que se tiene previsto que Jiménez presente su renuncia formalmente ante el TSJ.

«Chocaba con mis posiciones tan claras. Eso me creaba sin duda un problema. Yo he tenido definiciones muy claras, he sido un militante democrático aunque tenga mucho tiempo sin estar en un partido político. Y esas opiniones mías contravienen la posición ecuánime que se exige”, explicó Jiménez al diario Tal Cual.

Tras casi dos meses de asumir el cargo, el político dijo que la institución era “una camisa de fuerza”, sin embargo, detalló que mantuvo una buena relación con las rectoras, aclarando que “el tema está en los centros de poder”.

El rector del Consejo Nacional Electoral, Rafael Simón Jiménez, confirmó a @CNNEE su renuncia al cargo. En breve ampliaremos los detalles — Osmary Hernandez (@osmarycnn) August 6, 2020

