Rachel Díaz, al natural, revela todas las cirugías se ha hecho para estar así de buenota (+video)

agosto 14, 2020 - 5:45 pm

Ella es así, transparente y sincera, por eso la gente la quiere. Rashel Díaz sigue trabajando para su público a través del medio que más interactúa y conecta con las personas actualmente, las redes sociales.

Siempre entregada a sus seguidores y sus peticiones, la bellísima presentadora grabó un video donde contesta a todas sus preguntas curiosas. Una de las más repetidas en los últimos tiempos tiene que ver con las cirugías. ¿Qué se ha operado? ¿Se inyecta algo? Pues por fin tenemos la respuesta.

Sin una gota de maquillaje y recién acabada de entrenar, Rashel nos puso al día de los retoques que sí tiene y los que le han inventado, ¡que han sido unos cuantos!

«No saben todas las cosas que a mi me ponen, que si me he hecho los dientes (no, no me he hecho los dientes), que si me he hecho algo en la cara, no, no me he hecho nada en la cara, todavía no», comienza. Eso sí, en el momento que sienta que tenga que hacérselo irá a por ello sin complejo y lo contará sin problema.

Entonces, ¿qué se ha retocado? Para empezar se inyecta botox en el cuello con el fin de alivianar las líneas tan marcadas que asegura tener. Pero en la cara no se ha hecho nada más.

Lo que sí le llevó al quirófano hace unos años fue su operación de pecho. «Los senos, sí», explicó. Y ahí es que quiso aclarar las cosas. «Me los hice cuando tuve a mi hija Daniela hace 16 años». No es que ella tuviera el pecho pequeño, al contrario, tenía mucho pero al dar a luz y amamantar la ley de la gravedad hizo su trabajo. «Para qué les cuento por dónde me llegaron», dijo con sentido del humor.

¿Qué opino de las cirugías estéticas?¿Tengo alguna?💉🤔 Mis chicas hermosas, me han llegado muchas preguntas sobre si tengo alguna cirugía, cuáles tengo, qué opino o incluso qué recomiendo🤔. En este video les respondo cada una de sus dudas con respecto a este tema y les cuento un poco de mi experiencia.🤭 Posted by Rashel Diaz on Thursday, August 13, 2020

«Se veía que mis senos estaban caídos y eso me hacía sentir un poco incómoda», dice de su etapa en Sábado gigante. Fue así que se puso una prótesis que le valiera de soporte pero como su talla era C, inevitablemente aumentó a D.

Así que ahora, después de unos añitos reconoce que, aunque no se arrepiente, sí quiere hacerse una reducción. «Porque de verdad ¡me pesan! Siento que mi postura se ha ido hacía adelante», explica sincera. «Estoy en esa etapa de voy a ver, sé que me lo voy a hacer en algún momento, como también quiero operarme los ojos porque de cerca no veo», prosigue.

Por lo demás, es una mujer natural al cien por cien que no está en contra de la cirugía, en lo absoluto, pero sí aboga por la prudencia cuando recurrimos a ella. «No debemos caer en los extremos, debemos aceptarnos como somos», concluye. «Hasta día de hoy esta es la cara que Dios me dio y es la cara que va a continuar».

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

People