¿Qué quiere decir El Puma con «Nos vemos en el cielo»?

La reconciliación de El Puma con sus hijas no parece estar cerca, o al menos eso indica la respuesta que dio recientemente José Luis Rodríguez ·El Puma» a la presentadora Luz María Doria sobre el tema en el seriado en Instagram de «Charlas con Luz… Ma.

El artista venezolano dejó claro que no ha perdonado ni piensa perdonar aquellos problemas y rencillas familiares que ocurrieron hace 24 años con su ex Lila Morillo y sus hijas Liliana y Lilibeth.

Doria preguntó a José Luis: “¿Qué pasa si Liliana se muere mañana y no hubo tiempo de hacer esas paces, o Lilibeth, o Galilea (nieta de El Puma)?”

“No pasa nada, nos vemos en el cielo. Yo no voy a apresurar las cosas, nunca lo voy a hacer, Dios me dio chance, si las cosas van a suceder, suceden. No voy a presionar nada, tiene que ser fluido, eso tiene 34 años”.

Tras la insistencia de Luzma al respecto, El Puma completó: “A mí nunca me gustó el escándalo, jamás, y como de la otra parte hay esas cosas, que siempre se los dije; ‘no me gusta el escándalo, no vayan por ahí’… Nunca hicieron caso, todo tiene un tiempo bajo el sol”

José Luis está resentido con su expareja y sus hijas mayores por los escándalos y declaraciones que hicieron en su contra, de su esposa Carolina y su hija menor Génesis.

Y aunque ambas hijas han pedido perdón públicamente a El Puma le ha costado limar asperezas hasta el punto de lanzar frases hirientes y desalentadoras como esta.

Muchos saben que las está castigando por lo mal e inmaduras que se portaron esa oportunidad y otros se preguntan ¿ por qué a José Luis que se profesa Cristiano, le ha costado tanto perdonar o es que lo que le dijeron e hicieron sus hijas, además de los escándalos, es tan grave?

Lo cierto es que, tanto Lila Morillo como sus hijas, ya no saben qué hacer ni a que recurrir para que José Luis las perdone y vuelvan a ser un poquito de aquella familia hermosa que una vez fue vista como ejemplar en Venezuela.

Críticos expertos aseguran que Liliana y Lilibeth estaban bajo la influencia de Lila, una mujer llena de celos para aquel entonces y por esa razón dijeron e hicieron cosas indebidas para con su padre y su hermana menor en apoyo a su madre.

Varias de sus fanáticas lo han tildado como un asco de padre tras las fuertes declaraciones del intérprete de éxitos como «Agárranse de las manos» y «Jesucristo».

E. García

Noticia al Día