¿Qué le pasa a ella? Cardi B reveló desnudo de la primera dama Melania Trump

agosto 28, 2020 - 4:43 pm

La rapera Cardi B dio que hablar nuevamente por una publicación que hizo en sus redes sociales donde mostró a la primera dama Melania Trump.

Respondió a un mensaje de DeAnna Lorraine una vocera republicana que se refirió a ella en una publicación provocadora.

“Estados Unidos necesita muchas más mujeres como Melania Trump y mucho menos como Cardi B”, escribió.

Por supuesto que la rapera de origen dominicano no dudó en responderle ahí mismo; pero lo hizo con lo más polémico que encontró.

America needs far more women like Melania Trump and far less like Cardi B.

— DeAnna Lorraine 🇺🇸 (@DeAnna4Congress) August 26, 2020