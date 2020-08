Presidente Maduro al PSUV: Debemos lograr la unión del Polo Patriótico

agosto 3, 2020 - 6:41 pm

El presidente Nicolás Maduro lideró este lunes una videoconferencia con los miembros de la Dirección Nacional del PSUV, destinada a coordinar estrategias del partido de gobierno de cara a las elecciones parlamentarias de diciembre próximo.

Durante el encuentro virtual se contó con la participación del gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez; el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello; el embajador de Venezuela en Cuba, Adán Chávez y el gobernador de Yaracuy, Julio César León Heredia, entre otros.

«Tenemos varios vencedores del coronavirus en la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela», manifestó el presidente.

En la conexión estarían integrados representantes de los 335 municipios del país. Se dio a conocer la realización de 11.690.258 visitas casa por casa para contactar a los votantes.

Maduro reivindicó la celebración de los comicios parlamentarios indicando que contará con la participación de 107 partidos, incluyendo a la oposición y liderazgos emergentes.

Así mismo, el mandatario elogió la labor de las Brigadas de Prevención Popular, buscando en las comunidades los casos de COVID-19 «El PSUV ha logrado en convertirse en un poderoso movimiento social, sociopolítico», afirmó.

Las líneas centrales a desarrollar por el PSUV hasta la celebración de las elecciones parlamentarias, según intrucciones del presidente Maduro, son: el fortalecimiento de las brigadas de prevención popular, lograr la unión del Polo Patriótico, realizar una campaña electoral creativa, contactar a todos los carnetizados y conformar una red para «defender la verdad de Venezuela».

Diosdado Cabello: No nos hemos sentido solos

El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, señaló que «quienes están pregonando el divisionismo, la conciencia del pueblo les va a pasar por encima».

«Hemos venido haciendo un trabajo de despliegue nacional de nuestro partido en todas las instancia», detalló.

Cabello, quien se encuentra convaleciente a consecuencia del coronavirus, agradeció la preocupación y los deseos por su recuperación. «Hemos estado dando una batalla en los últimos días, no nos hemos sentido solos, hemos recibido las bendiciones de nuestro pueblo».

Durante la alocución, se percibió diferente la voz de Cabello y las redes se activaron, muchos dudaron que en efecto se tratara del presidente de la ANC. Ante los comentarios, Maduro calificó de «imbéciles» a quienes especularon sobre este tema.

“Aquí hay problemitas con el sonido. Los escuálidos están diciendo que el que está hablando no es Diosdado. Son unos imbéciles. ¿Quién es entonces: Guaidó, Leopoldo López, Ramos Allup?”, expresó el jefe de Estado.

Finalizada la transmisión, a través de Twitter, Cabello señaló: «Qué feliz me siento, la fuerza de nuestro pueblo, puedo sentirla, recorre mi cuerpo y me sube la moral hasta las nubes, regresar de esta enfermedad, acompañado de las oraciones y el amor del pueblo no lo cambio por nada».

