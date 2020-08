Presidente del Barcelona confirma a Ronald Koeman como su nuevo entrenador

agosto 18, 2020 - 3:42 pm

Josep María Bartomeu, presidente del Barcelona, confirma que Ronald Koeman será el nuevo entrenador del equipo para la próxima temporada 2020-21.

«Si nada se tuerce, Koeman será el entrenador que anunciaremos, que tirará de este equipo y de estos jugadores adelante con un proyecto diferente», afirmó el presidente Bartomeu en una entrevista a BarçaTV, en la que trató todos los temas de la actualidad del club azulgrana, un día después de que el Barça despidiese a su entrenador Quique Setién.

El presidente Bartomeu justificó la elección del excentral del FC Barcelona «porque lo conocemos muy bien, por cómo es y cómo piensa y cómo juegan sus equipos, pero también por su experiencia, por estar en el Dream Team de Johan Cruyff, conoce el Barça y la forma de entender el fútbol».

Después del humillante 8-2 encajado en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, el Barça se sumió en una profunda crisis que se ha cobrado ya las primeras víctimas, el técnico Quique Setién y el director deportivo Eric Abidal, este mismo martes.

«Estos días hemos hablado mucho. Tenemos una crisis deportiva, no una crisis institucional ni de club. Hemos tenido un resultado muy negativo en Champions», reconoció el dirigente, quien anunció una remodelación de la plantilla.

Puedes leer: Ronald Koeman sería el nuevo entrenador del Barcelona

«Hace falta una evolución, con jugadores que ya han cumplido y tienen que irse y jugadores que llegarán. El club está en una situación institucional, social y económica buena pero en una crisis deportiva», añadió.

Bartomeu, criticado por una parte del entorno del club catalán, aludió a las elecciones a la presidencia del club, programadas a mediados de marzo de 2021.

🔊 @jmbartomeu: "It is a matter of responsibility. Moving the elections to March 15 will allow us to make a smooth transition" pic.twitter.com/Bms4oScQYc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 18, 2020