«Potro» Álvarez: Yo no soy médico, pero Guaidó tampoco es presidente (+Video)

El presidente del Poliedro de Caracas, Antonio «El Potro» Álvarez, se refirió el miércoles 5 de agosto sobre su nombramiento como administrador del hospital de campaña instalado en la infraestructura a su cargo para atender a los pacientes que tengan covid-19 y necesiten estar aislados.

Recordó que las personas ingresadas allí son los asintomáticos, ya que se busca que los espacios en los CDI y en hospitales sean aprovechados para los que están más graves.

En entrevista para Globovisión, «El Potro» Álvarez explicó que de él partió la propuesta de usar el Poliedro para el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, quien decidió posteriormente usar las instalaciones para atender a los pacientes asintomáticos. Reconoció que no es médico, pero aclaró que su labor es la de administrar los espacios para que la ciudadanía pueda ser atendida con las mejores condiciones posibles, con los servicios públicos y el establecimiento de apoyo psicológico.

«Dije al presidente que tenemos el Poliedro. He visto la experiencia en España, EEUU y Argentina, donde ciertos espacios deportivos y culturales ha sido colocados al servicio para atacar la pandemia y tener ciertos espacios deportivos y culturales han sido colocados al servicio para atacar la pandemia y tener espacios agradables, cómodos y seguros para el pueblo», explicó.

Manifestó que los funcionarios públicos tienen la obligación de recibir denuncias, aceptar las críticas y dar soluciones a los problemas de los venezolanos, mientras que enfatizó la necesidad apartar lo bueno y lo malo de cada situación para sumar esfuerzos y construir un mejor país.

Criticó que en las redes sociales se hayan dado «masacres verbales» a «niveles dantescos» tras su designación como administrador del hospital del Poliedro, lo que a su juicio «genera incertidumbre» tanto en ese hecho como en otros como por ejemplo el dudar de las cifras presentadas por el Ejecutivo venezolano. En ese sentido, instó a la gente en vez de destruir al país, que propongan soluciones y se pongan manos a la obra para alcanzar metas positivas.

Aseguró que las medidas tomadas por Maduro respecto al covid-19 han sido oportunas y que además, evidenció que existe una «máxima disciplina al líder», ya que a su juicio, si no se hubieran tomado esos correctivos, habrían más de 100.000 casos de personas infectadas. «Ha sido un líder humanista al atender a personas que han regresado al país, que han pasado por vías irregulares, que nos han llevado al rebrote a la enfermedad».

En ese sentido y ante el señalamiento que algunos personeros del régimen calificaron a estas personas como «bioterroristas», dijo que no estaba allí para juzgar dichos comentarios sino para cumplir unos lineamientos que le fueron asignados. «Nadie es indispensable, pero todos somos necesarios», subrayó.

«El Potro» entrando en política

Antonio «El Potro» Álvarez indicó que si la ciudadanía quiere buscar una solución o que hayan respuestas a los problemas que sean más expeditos, se acerca un proceso electoral donde pueden generar cambios. Por eso, cree que la «campaña de desprestigio» que existe desde sectores opositores a la credibilidad de unos comicios llamados por el CNE «cuando tu posición no es favorecida», es un llamado a la violencia.

Señaló que la oposición no ha aportado cosas positivas al país, sino más bien herramientas que no han dejado nada bueno a la nación como sanciones, recompensa por la captura de dirigentes del chavismo, entre otras cosas. «Mientras exista un chavista, puedes tener la seguridad y la plena conciencia que por la vía inconstitucional no va a llegar un venezolano a la presidencia», exclamó.

Resaltó que las figuras de «protectores» han sido colocadas porque la confianza puesta en funcionarios opositores ha sido violada al usar recursos del Estado para llevar a cabo supuestos golpes de Estado y atentados contra el mandatario venezolano. «Se toman decisiones para garantizar la paz al pueblo y por eso ha mantenido la paz al pueblo».

«Es una ofensa decir… yo no soy médico, pero (Juan) Guaidó tampoco es presidente. Ese es el primer irrespeto que le han hecho a la oposición venezolana, a la que respeto, pero no comparto acciones. En primer lugar, son cálculos políticos. Eso es una muchachada política lo que han hecho», dijo y enfatizó que hay que buscar la forma de resolver los problemas del país que pueda conllevar la agresión verbal por las redes sociales y de los venezolanos que llaman a acciones contra la nación, por lo que el voto y las parlamentarias son un escenario para hacerlo posible.

También dijo que “la oposición ganó ampliamente la Asamblea Nacional en 2015 y no realizó ninguna propuesta legislativa, pero sí sacar a Maduro en seis meses”.

