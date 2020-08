Porzingis vuelve a ser baja en Dallas frente a los Clippers

agosto 25, 2020 - 5:09 pm

El letón Kristaps Porzingis, de los Dallas Mavericks, se pierde este martes 25 de agosto por lesión el quinto juego contra Los Ángeles Clippers de la serie de primera ronda de los playoffs de la NBA, anunció el club.

Porzingis ya había sido baja en el cuarto partido, en el que los Mavericks empataron 2-2 la serie de la Conferencia Oeste gracias a una actuación excepcional del astro esloveno Luka Doncic.

Doncic consiguió el domingo un triple-doble con 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias y anotó el triple de la victoria de Dallas por 135-133 con menos de un segundo por jugar del tiempo extra.

La ausencia de Porzingis, quien promedia 23,7 puntos y 8,7 rebotes en esta serie, es perjudicial para el equipo texano, como se vio en el primer partido cuando fue expulsado por dos faltas técnicas al inicio del tercer cuarto, lo que aprovecharon los Clippers para ganar.

La lesión es una preocupación tanto para su equipo como en lo personal, dada su fragilidad en las rodillas.

