Porzingis será baja el resto de serie de Dallas contra Clippers

agosto 28, 2020 - 7:43 pm

El letón Kristaps Porzingis, una de las figuras de los Dallas Mavericks, se perderá el resto de la primera ronda de playoffs de NBA ante Los Ángeles Clippers por una lesión de menisco, anunció este viernes 28 de agosto la franquicia texana.

Los Mavericks, que pierden por 3-2 en la serie, ya habían dado de baja a Porzingis en el quinto partido por problemas en la rodilla derecha.

Este viernes 28 los Mavericks detallaron que el ala-pívot tiene un desgarro de menisco lateral que sufrió en el primera partido de la ronda.

Porzingis «no estará disponible» para el resto de la serie», confirmó la franquicia. «Se están explorando otros tratamientos en este momento».

