Pol Espargaró fue el más rápido en los primeros ensayos del GP de Austria de MotoGP

El español Pol Espargaró (KTM) fue el más rápido este viernes en los primeros ensayos libres del Gran Premio de Austria de MotoGP, cuarta prueba del Mundial de motociclismo.

La marca KTM ganó el pasado domingo su primera carrera de MotoGP en el GP de la República Checa de la mano del sudafricano Brad Binder, debutante este año en la categoría reina.

Bajo un cielo nublado aunque sin lluvia, Espargaró superó en la sesión al italiano Andrea Dovizioso (Ducati), vencedor el año pasado en este circuito.

After looking strong throughout, @polespargaro tops FP1 for KTM! 🔥@AndreaDovizioso spearheads the @ducaticorse challenge in second! 🏁#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/N9VT78x84h

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 14, 2020