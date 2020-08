Pasantías a distancia: El desafío de los estudiantes en días de pandemia

agosto 11, 2020 - 12:58 pm

Realmente ¿Se aprende así?

La pandemia ha cambiado por completo la rutina de la mayoría en las actividades sociales, el trabajo, los estudios, las comunicaciones, entre otras. La casa, la distancia y el Internet, la nueva modalidad a la que nos hemos tenido que adaptar tiene sus ventajas, pero también su desventajas.

Un ejemplo claro son las pasantías o prácticas profesionales que tienen que desempeñar los estudiantes para optar por su título universitario, pero sobre todo para adquirir los conocimientos necesarios para el ejercicio de la profesión. Quizás, para algunos, trabajar a distancia y por Internet suene una tarea fácil, pero la realidad es que no lo es. Las prácticas profesionales, son eso, prácticas, que se deben realizar en el campo laboral dependiendo de la carrera que sea.

Si bien es cierto que la tecnología facilita muchas cosas, entre estas mantenernos informados, para una persona que se está formando en el campo del periodismo, lo que aspira es poder desempeñarse en algún medio de comunicación tradicional, bien sea radio televisión o algún medio impreso, y así poder mostrar todo lo aprendido y absorber todo de los profesionales que compartirán esos meses con él.

Realizar las prácticas profesionales del área de la comunicación social debería ser fácil debido a las herramientas tecnológicas existentes. A través de un clic se accede a un sin fin de plataformas, aplicaciones, y otras herramientas, sin embargo, las limitaciones del Internet y la energía eléctrica hacen difícil esta tarea en nuestro contexto.

Más allá de esto, la realización de las prácticas ha significado siempre para el estudiante universitario un lugar de preparación, aprendizaje y experiencia propicia, antes de ser oficialmente un profesional. Realizarlas en esta nueva modalidad podría ser para el criterio de algunos, poco efectivo, poniendo en juego el aprendizaje y el desempeño del estudiante.

Sin embargo, ante esta nueva forma de trabajar hay que amoldarse y esforzarse para desarrollar los conocimientos adquiridos a los largo de la carrera y ponerlos en ejecución. También el hecho de que no haya una supervisión presencial o directa en las actividades podría implicar un obstáculo en el desenvolvimiento del estudiante.

Magdielis Espinoza comenta acerca de las prácticas profesionales a distancia señalando que “en casa pueden haber muchas cosas que nos limitan y distraen, pero todo depende de cada uno de nosotros, la actitud y la responsabilidad para emprender en esta última etapa de la carrera universitaria, y el inicio del ejercicio profesional.” “No ha sido fácil, pero hay que aprovechar esta oportunidad e igualmente tratar de hacerlo bien”

Andrea Pérez, estudiante del último semestre de Comunicación Social en la Universidad del Zulia, nos cuenta su experiencia de cómo han sido sus prácticas en esta coyuntura que se vive actualmente en el país.

“La verdad no ha sido tarea fácil, cambiar completamente el ritmo de trabajo, comencé mis prácticas profesionales en marzo en un canal de televisión regional, a los quince días decretaron cuarentena nacional, cosa que me cayó como balde de agua fría, todo se detuvo, casi tres meses después, la universidad decide que realizaríamos nuestra prácticas a distancia, al principio de verdad pues no me pareció la idea, siempre quise que mis prácticas fueran de la manera tradicional, estar al momento de la noticia, poder estar en las calles, pero no se pudo. Y pues aquí estoy, adaptándome y resolviendo los inconvenientes que se presentan a diario para poder cumplir con mis pautas asignadas. Si bien no es lo que esperaba, me siento agradecida y afortunada, de poder mostrar un poco lo que se y lo que me gusta, que es informar, al igual que estoy agradecida por los profesionales con los que comparto, si bien es cierto no es fácil, pero tampoco imposible”.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Andrea Pérez-Magdielis Espinoza, pasantes

Noticia al Día