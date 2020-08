Palabras del Dr. Farid Arenas al vencer el Covi19

agosto 14, 2020 - 9:28 am

Estas son las palabras del doctor Farid Arenas, médico-pediatra quien salió airoso del Covi19 de su reclusión en el Hospital Universitario de Maracaibo.

«La vida es un torbellino de circunstancias que nunca terminaremos de descifrar, solo DIOS quien rige cada paso de nuestra vida tiene las respuestas. HOY he vivido una de mis experiencias mas difíciles e inimaginable , nunca pensé que seria parte de ese numero y que afortunadamente solo fue Morbilidad COVID .

Vivir estos momentos donde no sabia cual seria mi desenlace pero aferrado a Dios puedo decir lo he logrado y por ello doy GRACIAS GRACIAS, GRACIAS, pero también HOY reconozco la gallardía de los Hombres y Mujeres que batallan con este monstruo de mil cabezas día a día, sin contar horas y minutos y que por sus buenas y oportunas atenciones he salido Victorioso, si me refiero a ustedes mis amigos y compañeros que me ayudaron a librar esta Batalla , todos esos guerreros que no ven raza, ni condición social para ayudar al prójimo.

Compartir con ustedes estos días y repito salir Victorioso no hubiese sido posible sin su apoyo y atención incondicional, nunca me cansare de darle las Gracias a todo el personal de el Servicio Autónomo Hospital de Maracaibo , quienes trabajan con las mínimas herramientas pero con una gran calidad humana y sentido de pertenencia que es determinante en la prestación de un Servicio y restitución de la Salud.

De mi parte , familia y amigos mil GRACIAS POR SUS ATENCIONES

DR FARID ARENAS»