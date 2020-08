Nuggets vencen al Jazz y alargan la vida en la primera ronda de los playoffs

agosto 26, 2020 - 8:53 am

Con otra excelente actuación de 42 puntos de Jamal Murray, los Denver Nuggets vencieron este martes 25 de agosto a los Utah Jazz 117-107 para su segundo triunfo en esta serie de primera ronda de playoffs en la Conferencia Oeste de la NBA.

Murray anotó 33 de sus 42 tantos en una segunda mitad y los Nuggets evitaron así la eliminación. El próximo juego será el jueves.

Murray fue imparable en la recta final al casi igualar su esfuerzo de 50 puntos en el Juego 4. Acertó en esta ocasión 17 de 26 tiros de campo y tuvo ocho asistencias, incluido un pase a Nikola Jokic para un triple con 23,6 segundos restantes que selló la victoria.

En tanto, pese a la derrota, el Jazz, que contó con otro serio desborde de 30 puntos de Donovan Mitchell, siguen dominando el tope por 3-2.

El Jazz, sexto sembrado de la Conferencia Oeste, está a una victoria todavía de avanzar a semifinales de la zona, lo que sería un mérito muy valorado ya que sus rivales llegaron a esta etapa de los playoffs como la tercera siembra.

📽️ | @BeMore27

Jamal couldn't be stopped (yet again) tonight! #MileHighBasketball pic.twitter.com/CtCIVfoLXh

— Denver Nuggets (@nuggets) August 26, 2020