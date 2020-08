Novak Djokovic se coronó por segunda vez en Cincinnati

agosto 29, 2020 - 4:55 pm

El serbio Novak Djokovic ganó este sábado por segunda vez el Masters 1000 de Cincinnati tras superar en la final al canadiense Milos Raonic.

«Nole» consigue su título número 35 en Masters 1000 y su título 80 a nivel general tras triunfar en Cincinnati, que este año se celebró excepcionalmente en Nueva York a causa de la pandemia de coronavirus.

Djokovic tuvo que venir de atrás para vencer a Raonic, quien dominó el primer set con parciales de 6-1 con su poderoso servicio.

El número 1 del mundo se llevó las siguientes dos mangas con 6-3 y 6-4 luego de dos horas, para levantar nuevamente el trofeo de Cincinnati. El primer palmares de Djoko llegó en 2018.

El serbio, que sigue padeciendo molestias en el cuello que le obligan a recibir tratamiento durante los partidos, consiguió también mantener su imbatibilidad en lo que va de la temporada 2020, en la que acumula 23 victorias y ninguna derrota.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 (x2) @DjokerNole earns his second Career Golden Masters 🏆

En el Abierto de Estados Unidos, Novak Djokovic perseguirá su título 18 de Grand Slam para recortar distancias con Roger Federer (20 títulos) y Rafa Nadal (19), ambos ausentes del torneo neoyorquino.

All tied up with Rafa! 🎾

🇷🇸 @DjokerNole clinches his 35th ATP Masters 1000 🏆#CInCyTENNIS pic.twitter.com/lCDP8jrDXf

— ATP Tour (@atptour) August 29, 2020