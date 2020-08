«No quiero hacer un programa de humor»: Antonio Banderas sobre los Goya 2021

agosto 31, 2020 - 11:35 am

Recuperado ya de la covid-19 y desde el mismo escenario del teatro del Soho Caixa Bank de Málaga, Antonio Banderas, volvió con fuerza. Está centrado en recuperar las funciones de ‘A Chorus line’ en Madrid y sumar representaciones en Londres y Nueva York.

Prepara una superproducción teatral de escala internacional… sin olvidar la Gala de los Goya 2021 que producirá Soho TV y que presentará con María Casado desde el teatro malagueño del mismo nombre.

Banderas se ha propuesto que la gran fiesta del cine español sea diferente a las habituales. “Cortos, muy cortos; hay que apretarlos mucho en tiempo, se puede hacer, como ocurre en los Oscar. Lo que ha pasado [la pandemia] es muy serio: mi intención es que sean unos Goya sobrios y solemnes. No hay que desechar el humor, pero no quiero hacer un programa de humor. ¡No me da la gana!”.

Serán unos Goya con música en directo, sin ‘enlatado’. Para ello apela al compromiso de los nominados para entender la narrativa que pretende imponer en la ceremonia “y que vayamos a cierta velocidad”. “Será un programa muy vivo y distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Será complicado”.

El actor descarta a corto plazo (y tampoco ve un horizonte temporal despejado) dirigir una tercera película, aunque tiene guiones para ello. “De momento, no. Tengo un periodo de latencia. Ahora quiero trabajar menos y mejor. Siento que este teatro es el proyecto de mi vida. Cuando salgo de mi casa y agarro el patinete para trabajar vengo ilusionado, me encanta. No me cuesta ningún trabajo”, “Sigo empeñado en la internacionalización de los proyectos desde aquí, desde Málaga”, resalta Banderas.

Banderas contará con la misma compañía de ‘A Chorus line’ para montar una nueva producción musical cuyos derechos está a punto de firmar. No puede ofrecer todavía muchos detalles, pero unas de las condiciones contractuales es que tiene que ser distinta a las anteriores.

Eso sí, seguirá actuando y la semana que viene tiene previsto un rodaje en Alemania y prevé reanudar el 18 de septiembre la grabación en Madrid de la película que protagoniza con Penélope Cruz y Óscar Martínez.

La dirección del teatro aclara e insiste en que todo es provisional en función del desarrollo de la pandemia. Está prevista la producción de ‘En la casa de Bernarda Alba’ de Federico García Lorca junto a Blanca Portillo; una producción con la Compañía de Teatro Clásico; y ‘Escenas de la vida conyugal’, protagonizada por Ricardo Darín y Norma Aleandro, ya prevista en la temporada anterior.

«Creo muy poco en los premios»

Banderas, que no ha parado de recibir galardones por su interpretación en ‘Dolor y gloria’ de Pedro Almodóvar, ha asegurado también que cree “muy poco en los premios” al hilo de una pregunta sobre su nominación a los premios Max de Teatro, cuya gala será en Málaga en este mes de septiembre, en los que ‘ A Chorus line’ está nominado al mejor musical.

“A mí gusta recibirlos, a todos nos gusta. Nos encanta estar nominados, pero cuando ves todo lo que rodea… Yo lo que echo de menos es volver al teatro. Quiero volver a lo de antes”.

Y añade Banderas: “Todo está muy incierto y es tentativo. El sector de la cultura en vivo ha sufrido mucho, aunque otros sectores como las plataformas han crecido mucho. Siempre tengo el espíritu de intentarlo y de no echar un paso atrás”.

EFE