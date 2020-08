No habrá béisbol en Venezuela, anticipa la LVBP en un comunicado

agosto 18, 2020 - 12:40 pm

La pandemia y la situación económica serían algunos de los factores que impedirían que se efectuará el campeonato

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) ve cuesta arriba la realización de la temporada 2020-2021 en Venezuela.

La directiva de la LVBP junto a los ochos equipos de la liga se pronunciaron por medio de un comunicado lo que ha sido la preparación de la venidera temporada.

La LVBP ratificó que agotará esfuerzos para celebrar el campeonato pese a la pandemia del coronavirus. La pelota criolla siempre se ha jugado entre octubre y diciembre, aunque la pasada temporada inició en noviembre debido a la situación económica del país.

El comunicado de la LVBP

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional y los ocho equipos que la integran, Leones del Caracas, Tiburones de La Guaira, Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes, Cardenales de Lara, Águilas del Zulia, Caribes de Anzoátegui y Bravos de Margarita, en ocasión de informar la actual situación de cara al campeonato 2020-2021, manifiestan:

Desde el mismo momento en que se concluye una temporada, tanto la LVBP como sus divisas afiliadas inician la ardua labor de planificar un próximo torneo; así ha sido por casi 75 años de historia en los que no se ha dejado de escuchar la voz de play ball en las jornadas inaugurales. Sin embargo, desde que se declaró la emergencia nacional sanitaria, debido a la aparición del Covid-19, virus al cual nuestro país como el resto del mundo no escapa de su amenaza, se ha afectado seriamente el normal desenvolvimiento de los procesos que se necesitan cumplir para ofrecer el acostumbrado espectáculo de calidad en las siete sedes que albergan a los equipos participantes.

Hoy están presentes factores que lamentablemente la LVBP no controla, la certeza de un restablecimiento normalizado de vuelos internacionales, así como el ascenso de contagios por el virus citado que trastoca la certidumbre de los días por venir.

Asimismo, son conocidos públicamente los esfuerzos realizados para restablecer el orden jurídico de los equipos Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes, según el Acuerdo de Ligas de Invierno que sostienen los circuitos miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) con la Major League Baseball (MLB) -organizaciones a las que la LVBP está afiliada-; luego de solventada la situación de los otros seis equipos en diciembre de 2019. Este proceso requiere el cumplimiento de exigencias muy específicas, para así demostrar que ambas divisas pueden operar en el marco del convenio en el que deben interactuar con Major League Baseball.

El tiempo es un factor determinante para brindarle a la fanaticada venezolana una nueva temporada con el estándar al que está acostumbrado. A escasos meses para lo que sería la jornada inaugural de la zafra 2020-2021, tenemos el deber de manifestar muy responsablemente que el montaje del evento favorito y más esperado del pueblo venezolano se hace cada vez más complejo. Nuestra intención es y seguirá siendo organizar un campeonato para jugar beisbol, lo cual es nuestra razón de ser.

Estamos convencidos que superaremos estos obstáculos y nos reencontraremos más temprano que tarde en los estadios venezolanos, disfrutando de cada jugada, picheo y batazo del talento criollo en constante ascenso.

La responsabilidad y seriedad demostradas por la LVBP a lo largo de su historia, fundamento de la credibilidad, confianza y respaldo de los fanáticos del beisbol profesional desde su aparición en enero de 1946, nos obliga a tomar decisiones cónsonas con dicho papel de responsabilidad ante el espectáculo favorito de los venezolanos.

La LVBP podría suspender su campeonato por cuarto vez en su historia

El campeonato no se ha organizado a solo falta de dos o tres meses de la fecha prevista para la jornada inaugural, por lo tanto hay grandes posibilidades de este año no se juegue béisbol, que es sin duda el pasatiempo de todos venezolanos. De no llevarse a cabo la temporada 2020-21 sería la cuarta vez que no dispute el campeonato de la LVBP.

