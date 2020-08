Niño de cuatro años hace un hoyo en uno y deja hasta al papá loco (+Video)

agosto 25, 2020 - 12:14 pm

Las probabilidades de que un golfista promedio haga un hoyo en uno son de 12,000 a 1, según el Registro Nacional de Hoyo en Uno.

Esas probabilidades aumentan a 3.000 a 1 para los jugadores del circuito, pero los golfistas profesionales pueden pasar toda su carrera soñando con hacer un hoyo en uno, pero nunca lograr la hazaña.

Bueno, para un jugador joven, rompió esas probabilidades, para asombro de su padre Mario Figaretti.

Rocco Figaretti, vistiendo sus Crocs en lugar de los tradicionales zapatos de golf, logró hundir el notable hoyo en uno en el campo de par tres en West Virginia.

Su orgulloso padre publicó un video en Facebook del notable logro de su hijo, escribiendo: «HOLE IN ONE !!!! Hoyo # 1 en el campo de par tres de Oglebay. Rocco = 4 años. 8/21/20. Él practica todo el tiempo en el patio. ¡Decir que estoy orgulloso sería quedarse corto! «

¡Cuidado con Tiger Woods!

