Ni el triple doble de LeBron James evitó la derrota de Lakers ante Trail Blazers en los playoffs

agosto 19, 2020 - 11:48 am

Los Lakers de los Ángeles perdieron 100-93 ante los Portland Trail Blazers (100-93) en el arranque de la primera ronda de playoffs a pesar del triple doble de LeBron James.

«El Rey» 23 puntos, 17 rebotes y 16 asistencias, 23 puntos, 17 rebotes y 15 asistencias, un récord de su carrera en un juego de playoffs.

El alero está promediando 25,3 puntos, 7,8 rebotes y 10,2 asistencias por partido, y es líder en este último apartado de toda la NBA.

.@KingJames (23 PTS, 17 REB, 16 AST) becomes the first player in @NBAHistory to record 20+ PTS, 15+ REB, and 15+ AST in a playoff game. #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Cll1RKVcY0

— NBA (@NBA) August 19, 2020