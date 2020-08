NBA permitirá que jugadores tengan invitados en la burbuja

agosto 12, 2020 - 3:54 pm

Los jugadores de la NBA podrían contar con la compañía de algunos familiares o amigos cercanos dentro de la burbuja Walt Disney World antes que termine el mes. Y abre la posibilidad de tener una reducida barra en los playoffs.

La liga comunicó el miércoles a los equipos el protocolo para la presencia de invitados mediante un memorándum que fue obtenido por la Associated Press. La oportunidad de tener invitados será únicamente para los equipos que accedan a la segunda ronda de los playoffs.

La fecha más cercana en la que un invitado podrá completar con el proceso de cuarentena para reencontrarse con un jugador sería el 31 de agosto.

En la mayoría de los casos, los jugadores tendrán un límite de cuatro invitados.

La liga informó a los equipos que todo invitado debe ser un familiar, “viejos amigos del cual el jugador tiene un vínculo establecido, preexistente y relación personal conocida, personal de seguridad privada y servicios de cuidado de niños reconocidos.

A quienes no se les permitirá entrar a la burbuja: “preparadores físicos, masajistas, chefs personales, peluqueros, artistas de tatuajes y actuales/posibles socios de negocios, agentes de representación certificados (salvo que sean familiares), entre otros”, reza el texto.

Tampoco permitido, según la liga: conocidos casuales, amigos de sus invitados o cualquiera que el jugador no se ha reunido en persona previamente, o que “el jugador conoció mediante redes sociales o intermediarios”.

Los jugadores no han ocultado lo duro que es estar alejado de sus familias y amigos cercanos dentro de la burbuja. Algunos han tenido que salir por emergencias familiares. Otros, como Gordon Hayward de Boston, han dicho que se irían ante el inminente nacimiento de un hijo. Hayward y su esposa esperan el nacimiento de su cuarto hijo el próximo mes.

“Echo de menos una barbaridad a mi familia”, dijo el astro de los Lakers, LeBron James, la semana pasada. “Mi esposa, mis hijos, mi madre, y otros. Es algo muy exigente”.

Los Suns de Phoenix tuvieron la iniciativa de tener a amigos y familiares en los partidos, con videos en los que ellos se encargan de la presentación de los cinco titulares para los compromisos en que los Suns juegan bajo la condición de ser el conjunto de casa.

The Suns surprised their players with starting lineups announced by their families at home ❤️ pic.twitter.com/QP72UuqdS7

— ESPN (@espn) August 11, 2020