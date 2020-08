Murray y Clijsters reciben invitaciones para jugar el US Open

agosto 6, 2020 - 2:04 pm

El US Open anunció este jueves 6 de agosto su lista de invitados para el torneo que arranca el 31 de agosto en Nueva York, entre los que están los excampeones Andy Murray y Kim Clijsters.

El británico Murray, ex número uno mundial, ocupa actualmente el puesto 129 de la ATP y no había pasado el corte para disputar el primer torneo de Grand Slam desde la reanudación de la temporada.

Murray, que en los dos últimos años ha pasado por un calvario de lesiones, especialmente de cadera, cuenta en su palmarés con tres títulos de Grand Slam, el primero de los cuales fue el Abierto de Estados Unidos de 2012.

Además de Murray, de 33 años, el Abierto también concedió «wild cards» (invitaciones) en la rama masculina a los estadounidenses Ulises Blanch (puesto 242 de ATP), Maxime Cressy (164), Sebastian Korda (224), Thai-Son Kwiatkowski (183), Michael Mmoh (182), Brandon Nakashima (220) y JJ Wolf (144).

En la categoría femenina, el Abierto invitó a la belga Kim Clijsters, también ex número uno mundial y que a principios de 2020 regresó a las pistas tras siete años apartada del tenis profesional.

Let's get wild 🤪

Former champions @andy_murray & @Clijsterskim are among our singles wild cards. pic.twitter.com/NhNB7J6Kds

— US Open Tennis (@usopen) August 6, 2020