Mujeres en Israel rompen silencio tras violación de una adolescente por 30 hombres

agosto 28, 2020 - 6:58 am

Siguiendo la estela del #Metoo, la nueva plataforma «Más de 30» da voz a las mujeres víctimas de agresiones sexuales en Israel, en plena conmoción provocada por la violación de una adolescente por 30 hombres.

Desde hace varios días, los testimonios de agresiones y acoso sexual se multiplican en las redes sociales en hebreo, después de que se conociera la violación en grupo de una chica de 16 años en un hotel de la turística ciudad de Eilat (sur).

«Cualquier mujer sabe que hay más de 30 violadores en el país», afirma la iniciativa feminista Mitsad Hanashim (La marcha de las mujeres).

En su página Facebook, insta a las mujeres víctimas de violencia sexual a inscribir en su plataforma en línea «Más de 30» los nombres de sus agresores y la edad que tenían cuando ocurrieron los hechos.

«Existen datos respecto a la violencia contra las mujeres, pero ya es hora de asociar estos datos a los nombres (de los agresores) y de mostrar a los que deciden que el problema de nuestra sociedad no se resume sólo a 30 violadores», detalla el grupo feminista en hebreo y árabe.

«Yonathan, cuando tenía 17 años; un taxista a los 20 años; papá cuando tenía cinco años», desgrana, como ejemplos de testimonios recibidos, Ruty Klein, de 29 años, una de las creadores de esta iniciativa. La lista es anónima, insiste.

«Entregaremos esta larga lista al gobierno y le pediremos aceptar los reclamos de las asociaciones de mujeres para cambiar la política frente a la violencia», explica a la AFP.

El caso de la violación en grupo de Eilat copó las portadas de los medios el 20 de agosto cuando la prensa mencionó que los hombres hacían fila delante de la habitación de la adolescente, que estaba en estado de ebriedad, esperando su turno para violarla.

Esa misma noche, tuvieron lugar manifestaciones en varias ciudades del país en apoyo a la víctima.

Y el pasado domingo, miles de israelíes mantuvieron una huelga para denunciar la violencia sexual contra las mujeres.

«¡Es indignante, no hay palabras! No sólo es un crimen contra una joven, es un crimen contra la humanidad misma que merece toda nuestra condena», dijo el primer ministro Benjamin Netanyahu que pidió que «los responsables sean llevados ante la justicia».

La policía, por su parte, sigue deteniendo a sospechosos.

– «Catalizador» –

Creada el pasado sábado, la campaña «Más de 30» («yoter mi shloshim» en hebreo) ya ha recogido más de 1.000 testimonios, asegura Ruty Klein.

«La conmoción de la violación en grupo de Eilat nos ha recordado que estábamos en el mismo barco», cuenta.

«A partir del momento que no te sientes más sola, empiezas a hablar, y luego otra se suma, y otra», afirma. «La lista de testimonios no deja de crecer».

Para Illana Weizman, de 36 años, una de las creadoras de «HaStickeriot», movimiento inspirado en un grupo francés que recubre las calles con carteles para luchar contra «la cultura de la violación», no hay duda de que en Israel se está produciendo un «despertar de las conciencias».

Desde hace unos dos meses, estas militantes israelíes pegan lemas feministas en varias ciudades, como «lo ze lo» (no es no) o «at lo levad'» (no estás sola).

«Muchas chicas vienen y nos dicen que quieren pegar su testimonio, el nombre de su agresor», dice a la AFP. «Esto sería impensable hace unos años», recalca.

Aunque el caso de Eilat pueda tener un efecto «catalizador», cada día se cometen muchas violaciones menos mediatizadas, advierte la militante.

Según la unión de centros de ayuda a las víctimas de agresiones sexuales en Israel, la policía estima en 84.000 el número de mujeres agredidas cada año en el país. Esto es 230 por día.

Y sólo es la parte visible del iceberg…

«Una mujer de cada cinco será violada en su vida en Israel, una mujer de tres será agredida sexualmente», concluye Weizman. «La violencia sexual afecta a todas las mujeres».

AFP